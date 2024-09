La Frassinetti Elmas cerca riscatto dopo l’amara retrocessione in Seconda categoria. Alla guida tecnica Danilo Scuda subentra a Daniele Alberti. «Si riparte da zero», dice Scuda. «Rispetto alla rosa della scorsa stagione ci saranno alcune conferme con alcuni nuovi innesti. Tanti giovani».

«L'obiettivo, prosegue l’ex allenatore del Burcei, è creare un bell'ambiente e un bel gruppo in modo che i ragazzi possano trovarsi a loro agio e si sentano come in famiglia. Per quanto mi riguarda affronterò la stagione come sempre, mettendo tutto me stesso e tutto il mio impegno. Vengo da due stagioni positive col Burcei. Nella prima abbiamo vinto il campionato di Terza categoria e nella seconda abbiamo raggiunto la salvezza».

«Alla mia ex squadra – sottolinea – auguro sempre il meglio e faccio un in bocca al lupo per il complicato girone che dovranno affrontare». La nuova avventura? «Ho trovato un ambiente positivo con delle persone collaborative e preparate che hanno cercato fin da subito di farmi sentire a casa. Sono sicuro che riusciremo a lavorare bene con serenità. Il nostro girone è molto equilibrato e composto da diverse buone compagini, il livello è medio alto e non sarà facile».

