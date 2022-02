Sarà un anno importante e intenso dove le premesse per fare bene non mancano di certo.

Pronti alle prossime sfide. A dimostrazione di ciò, c’è il Meeting del Titano a Serravalle (San Marino) che ha mostrato l’ottimo stato di salute del nuoto sardo, autore di un 2021 eccellente – dove sono fioccati i primati sardi e le vittorie ai campionati italiani sia di categoria che assoluti – e pronto a riconfermarsi su livelli alti. Da segnalare, proprio riguardo il recente Meeting del Titano conclusosi domenica scorsa, il ritorno di Francesca Zucca dell’Esperia,dopo un infortunio al ginocchio che ne ha compromesso la preparazione negli ultimi due mesi, autrice di una gara maiuscola sui 50 rana in cui ha stabilito il record sardo assoluto con il crono di 32’’57 a cui si aggiungono i due ottimi terzi posti di Anna Conti ed Enrico Puxeddu, alfieri della Sport Full Time: Conti è stata terza sia sui 200 che sui 400 misti, mentre Puxeddu sui 200 rana, sua gara prediletta di cui detiene il record sardo.

I prossimi impegni. Le prime sfide ambiziose della stagione saranno a Riccione, dal 25 al 30 marzo i Criteria Nazionali giovanili in vasca corta da 25 mentre e dal 9 al 13 aprile i campionati italiani primaverili assoluti in vasca lunga da 50 metri. Il nuoto sardo non mancherà ad entrambi gli appuntamenti e potrà giocarsi le sue carte grazie a vari giovani di talento che crescono giorno dopo giorno a suon di bracciate e prove di fatica a cui si sottopongono con entusiasmo e dedizione. “Le indicazioni di questa primissima fase della stagione sono state decisamente buone’’, commenta il tecnico esperino Marco Cara. “Soprattutto tenendo conto che siamo ancora a febbraio e in piena fase di carico’’.

Le speranze. Le potenzialità non mancano, così come la determinazione per ritagliarsi il proprio spazio. “Per il settore maschile abbiamo vari nomi da tenere d’occhio’’, aggiunge Cara, “come Enrico Puxeddu sui 100 e 200 rana, nel dorso sui 200 Gianluca Russu, nella velocità dello stile libero l’azzurrino Samuele Congia, sui 50 e 100 rana Stefano Garau e Ludovico Bertelli, senza dimenticare il delfinista Andrea Pusceddu e nel fondo Francesco Cabula che sta maturando tanto’’. Tra le donne lo scenario è speculare e varie atlete isolane possono ambire a ottimi piazzamenti. “Francesca Zucca è in ripresa e la sua condizione è buona, Anna Conti al primo anno da Senior può dire la sua sia nel dorso che sui misti’’, conclude il tecnico dell’Esperia, “sui 50 stile possiamo aspettarci ottimi risultati da Alice Maggioni che l’anno scorso è stata convocata per gli Europei Juniores. Inoltre, troviamo anche Sophia Dubois con ampi margini di crescita, nella velocità a rana Martina Fanunza e sui 100 e 200 dorso Valentina Ricuperato che sta migliorando notevolmente e ai Criteria può ambire a un posto tra i primi cinque nella sua categoria’’. Le piscine rappresentano le loro tane in cui prepararsi al meglio, il cronometro l’avversario più arcigno da battere: il nuoto sardo è atteso a un ulteriore salto di qualità per consacrarsi come una delle più importanti fucine di talenti di tutta la Penisola.

