Nel recupero del campionato di Eccellenza, la Ferrini Cagliari espugna (1-3) il campo del Li Punti e si porta al quarto posto.

Vittoria Ferrini. I cagliaritani sono a quattro punti dalla vetta con ancora una gara da recuperare. A sbloccare il match è stato Gianluca Podda. Poi il pari di Oggiano. I sassaresi hanno avuto anche l’opportunità di passare in vantaggio ma Luiu ha fallito un rigore. La Ferrini si è poi riportata avanti con Alberto Usai. Mattia Argiolas ha firmato il tris della sicurezza.

Promozione. In Promozione, girone C pareggio tra Porto Torres e Lanteri. Apre le danze Farina per i padroni di casa. Gli ospiti ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Pintus. Quindi Bazzoni riporta la gara in equilibrio. Vittoria per 2-0 del Porto Cervo sul campo del San Teodoro.

In Prima categoria, girone A pokerissimo del Cus Cagliari a Pula. Protagonista Simone Stocchino, autore delle cinque reti. Nel gruppo C, l’Ulassai si aggiudica (2-4) il derby col Villagrande.

