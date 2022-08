Non poteva esserci esordio migliore in Eccellenza per la Ferrini. I cagliaritani, dopo il record di punti dell'anno scorso, sono ripartiti dalle certezze: 3-0 all'Arbus, coi gol dei due attaccanti Lorenzo Camba e Gianluca Podda (doppietta entrambi su rigore). Un vantaggio, quello di un gruppo che si conosce alla perfezione, che ha subito dato i suoi frutti perché la manovra della squadra di Sebastiano Pinna è apparsa già ben rodata, nonostante le poche settimane di allenamento e il caldo. "Siamo partiti l'1 agosto con tanti ragazzi che lavorano, per noi iniziare così presto è stata una novità", segnala l'allenatore ed ex centrocampista di Cagliari e Torres. "Si sono dovuti organizzare, abbiamo dovuto dare dei permessi per tre settimane e solo negli ultimi giorni ci siamo ricompattati. La nostra forza è che, più o meno, il gruppo è sempre lo stesso: è un lavoro che non abbiamo disperso e che portiamo avanti, ci ha dato sicuramente un piccolo vantaggio".

Tour de force immediato. Non c'è però riposo per la Ferrini, che mercoledì alle 17.30 sarà impegnata nella seconda partita del triangolare di Coppa Italia sempre in casa col Monastir. Entrambe hanno pareggiato col Sant'Elena, rispettivamente 0-0 e 2-2: è scontro diretto, chi vince passa il turno mentre in caso di nuovo pari saranno i gol segnati a definire la prima classificata. Poi domenica un big match, in casa del Carbonia, e a seguire turno infrasettimanale con l'Iglesias. "Vero che la Coppa Italia non è una priorità per noi, ma in tutti i casi sarà minutaggio importante e la sfrutteremo, giocandoci le nostre carte per qualificarci. Per approccio e mentalità la partita col Monastir sarà preparatoria per quella importantissima di Carbonia", avverte Pinna. Ieri hanno giocato titolari i classe 2005 Paolo Pisano (terzino sinistro) e Alberto Mele (esterno), mercoledì potrebbe esordire l'unico nuovo acquisto: il centrocampista argentino Lucas Rostand, che da ottobre a dicembre dell'anno scorso è già stato in Sardegna all'Arbus.

