La 5ª giornata di ritorno della C Silver prende il via alle 18. Riflettori puntati sul derby sassarese tra Sef Torres e Cus, in programma al PalaSport di Ploaghe. I primi sono reduci da due settimane di stop causa Covid, gli universitari dal 77-59 sul campo dell’Esperia, che alle 18.30 sarà ospite de Il Veliero Calasetta. La squadra di coach Manca, seconda a quota 18 come il Sant’Orsola, che ha però giocato una partita in più, proverà a sfruttare il turno di riposo dei sassaresi per allungare il passo. Ma non sarà semplice, poiché i tabarchini, dopo il successo in casa dell’Uri (55-64), proveranno ad allungare la serie positiva e venderanno cara la pelle.

La capolista. La Ferrini Delogu Legnami, capolista imbattuta con 24 punti in cassaforte, alle 19 si presenterà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Uri. I biancoverdi arrivano dalla vittoria di misura (62-64) nel derby quartese con l’Antonianum, che alle 19.30 domani cercherà riscatto in via Pessagno, tana dell’Olimpia Cagliari, ultima a quota zero.

