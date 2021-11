Ci ha provato sino all’ultimo la Ferrini ma non è bastato per superare il San Saba Roma. Finisce così in parità, 0-0, il recupero della terza giornata di Serie A1 femminile di hockey su prato.

Una vittoria mancata. L’impressione è quella di una vittoria mancata, il San Saba aveva sempre perso, e conquistare i tre punti avrebbe consentito l’aggancio all’Argentia al quarto posto, a due punti dalla coppia di testa. La Ferrini aveva iniziato costruendo due occasioni nell’area romana, poi si è adeguata al ritmo basso delle avversarie, facendo la partita ma senza incidere davanti.

Una difesa granitica. E le poche ripartenze del San Saba sono sempre state bloccate dalla difesa, che ha consentito al portiere Piras di fare praticamente da attenta spettatrice. Nell’ultima frazione la Ferrini rompe gli indugi e forte della migliore condizione atletica mette il San Saba alle corde ormai privo di energie. Una mischia sotto porta è risolta dal portiere Sidoni, Flamini cerca il palo più lontano e manda a lato, Barbera fa tutto da sola e ancora Sidoni salva la sua porta. Infine un corto senza esito. Il fischio finale giunge nel momento migliore delle ragazze di Maria Alacid.

La prima fase del campionato è conclusa. Si riparte con la sesta giornata il 13 marzo prossimo con Ferrini-Valverde, mentre l’Amsicora osserverà il turno di riposo.

Torna la Coppa Italia. Domani c’è il derby di Coppa Italia femminile Ferrini-Amsicora, valido per il Round 2. Entrambe le squadre sono ammesse alla terza fase dove saranno nuovamente di fronte. La gara di domani stabilirà chi giocherà in casa il prossimo derby, in programma il 6 marzo, quando la vincente si qualificherà alla Final Four.

CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE. Torino e Lorenzoni 10, Amsicora 9, Argentia 8, Valverde 7, Ferrini 6, Butterfly 3, San Saba e Milano 1.

