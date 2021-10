Alla quarta giornata, la Serie A1 maschile di hockey su prato mette in copertina il primo scontro al vertice della stagione. Ferrini e Città del Tricolore Reggio Emilia guidano a punteggio pieno il girone B, e domani saranno di fronte al Maxia, fischio d’inizio alle 16. Due modi diversi di condividere il primo posto. Emiliani a suon di reti, la Ferrini con tre vittorie in trasferta (due in rimonta) all’ultimo minuto con un’unica modalità, il corto del “Chapa” Ojeda. Per la squadra cagliaritana è l’esordio casalingo, il primo saluto al suo pubblico da vicecampione d’Italia.

Ancora in trasferta l’Amsicora, impegnata a Pisa contro il Cus. Dopo la mancata vittoria di sabato scorso a Roma, la squadra di Tisera ci riprova. Il Cus Pisa ha perso due delle prime tre partite.

Nel girone A c’è il Cus Cagliari che va a caccia del successo, ma il Butterfly Roma non è mai avversario agevole. Per l’indisponibilità del “Loddo” a Sa Duchessa, si gioca al “Maxia” alle 14. In trasferta l’HT Sardegna, a Bologna contro l’Hockey Team, c’è da cancellare lo zero nella casella dei punti. Domenica altre due partite. Si recupera Juvenilia Uras-Butterfly, in calendario alla seconda giornata. Anche questa partita si gioca al Maxia, con inizio alle 11, per l’indisponibilità del Comunale, interessato da lavori di rifacimento. Straordinari per l’HT Sardegna, che a Castello d’Agogna anticipa il match con la Bonomi, in calendario al quinto turno.

Si rivede l’Amsicora, con la ripresa della A1 femminile. Le cagliaritane, che hanno sin qui disputato, e vinto, una sola partita sono impegnate in trasferta contro la matricola Torino Universitaria. Per le difficoltà nei collegamenti aerei l’Amsicora rientrerà a Cagliari lunedì, salta quindi il derby di Coppa Italia con la Ferrini, previsto nella stessa giornata. Un altro rinvio interessa ancora la Ferrini. La partita di campionato con il San Saba Roma è stata rinviata al 20 novembre.

