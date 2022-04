La 6ª giornata della fase a orologio di C Silver, spalmata tra ieri e mercoledì, ha visto la Ferrini Delogu Legnami tornare al successo dopo lo stop con l’Esperia e l’esonero di coach Alessio Buffa.

La capolista passa in casa dell’Olimpia. Nel testa-coda con l’Olimpia, ancora a caccia del primo successo stagionale, la capolista si è imposta 59-83 in via Pessagno. Top scorer, con 30 punti, Giuliano Samoggia, in campo dopo che la società ha pagato la sanzione pecuniaria convertito in sostituzione della squalifica. In doppia cifra anche Putignano (23), Graviano (15) e Bonino (10). La società del presidente Alberto Zoncheddu è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, con Marco Sassaro in pole, ma per ora a guidare la squadra è il vice di Buffa, Daniele Cocco.

Vincono anche Esperia, Sant’Orsola e Antonianum. Successo in trasferta anche per la vice capolista Esperia, che si è imposta 69-90 sul parquet dei giallorossi del Buk Uri. Avanti tutta anche il Sant’Orsola, che ha dominato il derby col Cus Sassari, condizionato dalle numerose assenze, ed è arrivato all’ultima sirena avanti 83-47. Nel Tavoni, in doppia cifra Casula, Spano e capitan Basoli. A Quartu, infine, l’Antonianum ha vinto per 79-72 il combattuto match con Il Veliero Calasetta di coach Danilo Magiera.

