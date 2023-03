La seconda giornata della fase a orologio della C Silver di basket si è chiusa col 64-80 siglato nel posticipo della domenica sera da Il Veliero Calasetta, che si si è imposto Quartu sul campo dell’Antonianum e ha consolidato la quinta posizione. Ai punti dei biancoblù Astara (29) e Passa (17), hanno risposto i tabarchini Barreiro (14), Pipiciello (19), Zucca (13) e Werlich (20).

La capolista. Nello scontro al vertice tra Ferrini Delogu Legnami e Sant’Orsola, rispettivamente prima e terza, si è registrato il netto successo dei quartesi biancoverdi, che hanno messo a referto un convincente 89-58. Trascinatore Graviano, autore di 28 punti, in doppia anche Putignano (15), Salone (14) e Marras (14). Gli arancioneri continuano a pagare le assenze pesanti e stavolta, oltre agli infortunati Casula e Pilo, è mancato all’appello, per motivi familiari, anche Basoli. Sul fronte opposto, la Ferrini ha dovuto rinunciare ancora a Pedrazzini, rimasto in panchina per 40’ a fianco alla squadra e pronto a tornare a disposizione di coach Cocco nel prossimo weekend dopo aver fatto i conti con un’infiammazione al ginocchio.

“È stata durissima, siamo in un momento molto difficile, tra infortuni e assenze abbiamo fatto a meno di pedine fondamentali. I ragazzi ci hanno provato e hanno dato tutto, ma abbiamo trovato una squadra esperta, che ha potuto disporre di una panchina molto più lunga della nostra”, ha commentato il capitano sassarese Carlo Basoli. “Proviamo a fare il meglio possibile e vedremo dove arriveremo. I diretti rivali, assieme alla Ferrini, saranno i ragazzi della Torres”.

“Siamo stati molto bravi in difesa, abbiamo concesso qualcosa sui secondi tiri, ma attaccato bene e trovato buone soluzioni contro la zona e dal perimetro, con percentuali positive per tutti i giocatori. Il Sant’Orsola aveva assenze pesanti ed era molto rimaneggiato, ma al contempo noi abbiamo fatto a meno di Pedrazzini e dato spazio anche ai giovani, con il supporto fondamentale dei vari senior”, ha commentato il coach della Delogu Legnami, Daniele Cocco.

Gli altri match. Davanti al proprio pubblico, la Manitech Elmas si è imposta 93-80 sul Buk Uri. In doppia i masesi Sanciu (25), Piga (17), Podda (15) e Salis (16) e i giallorossi Musso (17), Spanu (14) Sahud (22) e Manca (14). Al PalaEsperia, infine, l’Olimpia Cagliari è stata battuta 55-62 dagli universitari del Cus Sassari, che si è affidata a Langiu (10) e Piras (21), subito in forma al rientro da uno stop per infortunio. A riposo per un turno la Torres seconda in classifica.

