La Fc Alghero sceglie Jerome Gomis. La compagine giallorossa, impegnata nel girone D del campionato di Prima Categoria, si rinforza con il ventunenne centrocampista spagnolo reduce dal campionato di Primera División, dopo aver giocato l'anno scorso nella Serie B slovena.

La trattativa è andata avanti per diversi giorni, sotto la lente del presidente Andrea Alessandrini e del vice Gianluca Marras, che spiega: «La sua qualità tecnica e fisicità rappresentano un grande valore aggiunto per la nostra squadra. Siamo convinti che il suo apporto sarà importante. Nuovo acquisto che arriva, soprattutto, grazie al presidente».

Soddisfatto Gomis, da ieri pomeriggio agli ordini di mister Peppone Salaris: «Sono felice della scelta fatta. Mi hanno parlato benissimo del club che ha un'organizzazione molto professionale e poi della città di Alghero. Per quanto mi riguarda, darò tutto me stesso, così come lo daranno tutti i miei nuovi compagni di squadra, per raggiungere l'obiettivo promozione».

