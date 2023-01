Gran bella doppia soddisfazione per Giovanni Luppu di Oliena 17 anni da compiere a marzo, che ieri ha siglato l’importante gol vittoria per il 2-1 del Taloro Gavoi contro il Monastir nel campionato di Eccellenza. Mercoledì 11 gennaio partirà invece per Roma per rispondere alla convocazione nella Nazionale Dilettanti under 17.

Enorme Soddisfazione ovviamente nel suo paese natale, ma soprattutto nella società gavoese dove milita da questa stagione.

Di lui il presidente Mathias Urru esprime un giudizio lusinghiero: «È un ragazzo serio, che sta crescendo molto, ha qualità fisiche e tecniche per fare molto bene».

