Si è deciso nell'ultimo quarto l'intenso derby sardo nella A di basket in carrozzina. A Sorso si è imposta la DinamoLab per 67-58 dopo che il terzo quarto era finito in parità 49-49. Sabato prossimo partita di ritorno a Porto Torres col Gsd che cercherà di vincere e ribaltare il -9, mentre la squadra sassarese cercherà di fare il bis o contenere la sconfitta entro gli 8 punti per guadagnare la la finalina per il quinto posto.

Gara davver incredibile, perché pur fatta di break importanti, alla fine ha consegnato la parità in tutti e tre i parziali.

Decisivi gli ultimi dieci minuti con la difesa della squadra di Bisin che porta alla transizione e De Miranda, che pur gravato di 4 falli, guida la DinamoLab all'allungo determinante: per lui oltre ai 21 punti anche 18 rimbalzi.

I tabellini

DinamoLab: Magri, Spanu 11 (4/8, 1/5 da tre), Bridge 10 (3/8, 2/2, 7 ass), De Miranda 21 (10/19, 18 rbs) Rovatti, Garibloo 17 (8/15, 12 r.), Quaranta 2 (1/6), Uras 2 (1/2), Asproni, Gaias 2 (1/2). All. Bisin

Porto Torres: Raimondi 5 (1/2, 0/4), Simula 8 (4/10, 8 r,), Omid 31 (12/19, 2/4 ,10 r.), Falchi, Bobbato, Gray 5 (2/8, 9 r.), Puggioni (0/1), Quintanilla 9 (4/6), Langiu. All. Mura

