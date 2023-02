Dopo il successo a Firenze per 71-52 la DinamoLab è a mezzo passo dalle semifinali per lo scudetto di basket in carrozzina. Domani alle 15.30 (campo del Cus Sassari) la squadra biancoblù ospita la Menarini. Basta anche una sconfitta non superiore ai 18 punti di scarto per accedere alla semifinale dove probabilmente l'avversaria sarà la UnipolSai Briantea84 Cantù che all'andata ha vinto a Bergamo 64-37.

Il coach della squadra sassarese Massimo Bisin presenta il match: “Partiano da un +19 che ci dà una certa sicurezza, dobbiamo essere molto attenti nell'approcciare con concentrazione la partita, perché basta niente per perdere il filo. Giochiamo come se fossimo 0-0 e cerchiamo di migliorare ancora rispetto alla buona aprtita di Firenze, perché in semifinale il livello si alza”.

Nella DinamoLab manca il centro Op den Orth.

Per quanto riguarda la fase salvezza, il Gsd Porto Torres ospita al PalaMura (15.30) i Giovani e Tenaci che a sorpresa hanno vinto la prima gara stagionale proprio nel primo turno dei playout, 70-57. La formazione portotorrese non può sbagliare. Battere la squadra di Roma significa poi guadagnarsi la bella in casa.

