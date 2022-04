Dopo la vittoria dell'andata per 67-58, la DinamoLab concede il bis questa volta a Porto Torres, dove si impone per 68-62. La squadra sassarese conquista quindi il pass per la finalina valida per il quinto posto nella serie A di basket in carrozzina. L'avversaria sarà il Treviso. Invece i portotorresi affronteranno Firenze per la finalina del settimo posto.

La squadra di casa è partita forte nel primo quarto, riuscendo a ribaltare subito la differenza canestri: 20-8. La DinamoLab ha risalito la corrente con De Miranda e Garibloo, riuscendo a riequilibrare il match prima dell'intervallo.

Nel terzo quarto la formazione di Bisin ha allungato sino al +12, ma Porto Torres ha recuperato con Raimondi: 44-47. Nell'ultima frazione Sassari ha prodotto un piccolo ma definitivo scatto al 38' andando a +6 e chiudendo il il secondo derby.

Il tabellino

Porto Torres: Raimondi 15 (6/7, 0/1 da tre, 5 r.), Simula 9 (4/9, 7 r.), Odim 6 (3/9, 0/1), Gray 10 (4/10, 11 r.), Quintanilla 8 (4/12), Puggioni 16 (8/13).

Dinamo Lab: Spanu 13 (6/11, 0/4), Bridge 16 (5/10, 2/3), Garibloo 19 (8/13, 0/1, 15 r.), De Miranda 19 (8/16, 1/3, 9 r.), Quaranta (0/2), Gaias (0/1), Magrì, Rovatti, Uras. All.Bisin.

© Riproduzione riservata