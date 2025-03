Non basta un grande primo tempo per battere la capolista della serie A femminile nonché una delle migliori otto squadre d'Europa. Al PalaSerradimigni vince come da pronostico la Famila Schio che si impone 86-65 sulla Dinamo Women. Al contempo la Brixia Brescia vince sul campo del Geas di Sesto San Giovanni e si porta a +2 col vantaggio del 2-0 negli scontri diretti.

Resta comunque la buona prova come sottolineato dal coach Antonello Restivo: «Abbiamo giocato bene e sappiamo quanto siano importanti queste partite per noi. Non era facile, loro sono più prestanti di noi, anche tecnicamente, ma abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo corso, fatto girare la palla e cercato soluzioni. Nel secondo tempo loro sono usciti meglio, hanno attaccato con più fisicità dentro l’area. Molto positivo il rientro di Begic che ci dà molto in tutte le fasi di gioco».

Tabellino Dinamo Women: Gonzales 14, Begic 15, Carangelo 2, Toffolo 9, Taylor 22, Peana ne, Natali, Diallo 3, Grattini, Spiga ne. All. Restivo.

