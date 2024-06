Un altro colpo italiano per la Dinamo Women: arriva l'ala Silvia Pastrello, classe 2001, ala di 180cm. Proviene dal Ragusa dove ha prodotto 5 punti col 36% da tre e 4,5 rimbalzi di media. Ancora meglio ha fatto nelle due stagioni precedenti col San martino di Lupari dove ha viaggiato tra 8 e 9,6 punti ad incontro.

Pastrello è giocatrice polivalente che può ricoprire più ruoli, ha grande agonismo e questo lo manifesta pure in difesa. Ha vinto la medaglia d'oro con la nazionale Under 16 e l'argento con l'Under 18. Nel 2022 ha vinto il Premio Reverberi come miglior Under 23 della serie A.

Il coach Antonello Restivo spiega “A soli 23 anni, Silvia è già giocatrice importante, ha esperienza, duttilità e consente di avere più soluzioni. Con Carangelo, Toffolo e Natali costituisce il nucleo italiano sul quale innestare le quattro straniere”.

