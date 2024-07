L'Eurocup femminile inizierà con i preliminari per la Dinamo Women. La squadra sassarese giocherà contro il Pas Giannina, squadra della polisportiva greca nella città di Ioannina. Match d'andata in Grecia il 19 settembre e ritorno al PalaSerradimigni il 26 settembre.

Il Pas Giannina ha chiuso al sesto posto l’ultimo campionato ellenico dominato anche in campo femminile da Panathinaikos e Olympiakos. Chi vincerà il doppio confronto sarà inserito nel gruppo I di Eurocup dove sono state sorteggiate le lettoni di Riga, le polacche del Zaglebie Sosnowiec e le belghe del Mechelen.

Il coach Antonello Restivo commenta: “Affrontiamo questo impegno con grande orgoglio e determinazione per cercare di arrivare ancora una volta ai gironi dopo l’exploit della scorsa stagione. Dovremo cercare subito di settarci al meglio in precampionato e farci trovare pronte nel doppio confronto che non è sui quaranta ma sugli ottanta minuti. Contano i dettagli, tutti i possessi, bisogna rimanere lucidi e poi giocarci la qualificazione in casa a Sassari”.

© Riproduzione riservata