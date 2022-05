Questa volta parte maluccio ma dal secondo quarto macina gioco e porta via la vittoria da Brescia. La squadra sassarese si impone 91-85 e porta la serie sull'1-1. Ora due gare al PalaSerradimigni per cercare di conquistare la semifinale scudetto.

Davvero brava la Dinamo a variare intensità e temi di gioco durante il match, soprattutto con Robinson e Logan che dopo un primo tempo mediocre sono cresciuti. Ben sei giocatori in doppia cifra a testimonianza di una vittoria di squadra. Peccato per la botta al petto rimediata da Diop, si spera sia recuperabile in tempi brevissimi.

La cronaca - Stessi quintetti, ma coach Bucchi inverte le marcature: Kruslin va su Mitrou-Long e Robinson su Della Valle. Il più caldo è Petrucelli che con due triple trascina Brescia sul 10-3 al 3', mentre Bilan è uscito un minuto prima per due falli (uno a dir poco cervellotico). Bendzius e Diop provano a ridare tono al Banco in attacco (17-13) ma tra la perse di Robinson prima e quelle di Logan poi, la squadra sassarese subisce la transizione dei padroni di casa che con Della Valle dilagano a +11, anche perché nessuno segna da tre in casa Dinamo.

Nel secondo quarto Burnell va a giocare in post basso segnando tre volte (in mezzo la tripla di Bendzius) e Sassari si avvicina 28-27 al 14'. La gara si sporca, l'arbitraggio nel dubbio è speso casalingo: tecnico a Gentile, antisportivo a Burnell, ma Brescia non ne approfitta pienamente: 33-29 al 15'. Bilan porta a -2 il Banco, ma Mitrou-Long ne segna 5 di fila. Brescia va a +10, ma una tripla di Robinson e Bendzius dalla lunetta rendano accettabile il divario al riposo: 45-41.

Nel terzo quarto Sassari coinvolge Bilan e soprattutto si accende Robinson: entrata e tripla ed è il primo vantaggio, 50-54 al 26'. Sassari prova a scappare: rubata di Kruslin per il +8 che chiude il break da 11-0.

Petrucelli è ispiratissimo e ne fa 5 di fila. Ma la Dinamo ha l'inerzia e va in doppia cifra con due liberi di Logan: 55-65 al 29'.

Nell'ultimo quarto Sassari sale ancora di tono: +14 con tripla di Logan. Prova a reagire Brescia che però non ha più la stessa mira da oltre l'arco. Allora gioca coi due lunghi Cobbins e Brown. I padroni di casa sembrano spacciati ma Mitrou-Long spara due triple da sette metri e un'entrata, poi c'è il rimbalzo offensivo di Brown e il vantaggio sassarese è solo di un punto. Sulla tripla di Bendzius che va sul ferro tap in capolavoro di Burnell che segna anche il libero: 85-89 a 40” dal termine. Devecchi difende bene su Mitrou-Long nell'ultima azione e poi Bilan schiaccia.

I tabellini

Germani Brescia: Gabriel 12 Mitrou-Long 27 Mobio ne, Petrucelli 19 Della Valle 10 Eboua ne, Parrillo, Cobbins 3 Burns, Laquintana 2 Moore 4 Brown 8 All. Magro.

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra ne, Bilan 14 Logan 15 Robinson 15 Kruslin 2 Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 13 Bendzius 16 Gentile 5 Diop 11 All. Bucchi.

