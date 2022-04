Vedi Napoli e poi lotta, o muori. Domenica sul campo partenopeo la squadra sassarese è attesa da una sfida di fuoco. Napoli ha bisogno della vittoria per tenersi a distanza dalla retrocessione, dove la Fortitudo Bologna insegue a due lunghezze. Il pubblico campano è ancora inviperito per lo “scippo” avvenuto contro Brescia, quando non è stato fischiato un evidente fallo ai danni di Marini che valeva i due tiri del possibile supplementare.

La Dinamo dal canto suo lavora per ridare morale a un gruppo che ha accusato la sconfitta casalinga contro Venezia nell'ennesimo finale perso in volata. E intende recuperare Gentile e Robinson, non al meglio nell'ultima gara, il primo per i postumi di un virus intestinale, l'americano a causa di un problema muscolare.

Allo stesso tempo lo staff tecnico lavora per dare maggiore lucidità alla squadra nei finali di partita. Non sarebbe male nell'ottica dell'ultimo tiro considerare di più Bilan per il passaggio sotto e Bendzius per il tiro da fuori, visto che Logan e Robinson sono comunque capaci di crearsi il tiro da soli negli ultimi 3-4 secondi.

Vincere a Napoli significa avere in tasca già mezzo biglietto per i playoff e ospitare poi la già retrocessa Cremona con l'obiettivo di garantirsi gli spareggi promozione almeno dal sesto posto, evitando Milano (da settima classificata) e Virtus Bologna (da ottava) contro le quali è improbabile vincere in una serie al meglio delle cinque partite.

© Riproduzione riservata