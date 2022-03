Fatica a trovare il bandolo della matassa, ma negli ultimi 17 minuti Sassari trova la sintesi tra difesa e attacco e doma l'ostica Fortitudo Bologna per 85-79. Vittoria di importanza capitale che chiude il discorso salvezza e conferma la formazione di Bucchi al sesto posto.

Ospiti senza poter utilizzare il tedesco Bendzig e Fantinelli non ancora recuperati. Banco che gioisce perché Bilan si è sbloccato, grazie all'intesa con Gentile, meglio di Robinson nel servirlo.

La Dinamo sembra iniziare benino con Bilan, ma è troppo lenta a rientrare in difesa. Dal +4 con bomba di Robinson (intesa difettosa con Bilan) al -6 con Charalampopoulos che stravince il duello con Bendzius, perlatro ignorato dai compagni in attacco. Sassari finisce anche a -10.

Riprende a difendere e correre con Diop, Logan e Treier, ma soprattutto ha un Kruslin letale in attacco (14 punti) che ricuce il divario: 32-32 al 13'.

La Fortitudo alterna zona (quando c'è Bilan) a uomo. Charalampopoulos è scatenato. La Dinamo si regge grazie alle triple degli esterni (47-49) ma nell'ultimo minuto messe di liberi concessi alla Fortitudo che va al riposo con tre canestri di vantaggio: 47-54.

Al rientro sul parquet Bologna allunga ancora e Sassari finisce a -12. Bucchi chiama time out e striglia la squadra, che pressa tuttocampo e rceupera due palloni trasformati in schiacciate da Diop e Bendzius. Il lituano diventa una furia, mentre la Fortitudo con l'ex Borra fatica dentro l'area. Entra Gentile e la sua intesa con Bilan (che non esce in alto per aiutare) fa decollare i biancoblù che sorpassano e vanno anche a +8 al 37'.

La Fortitudo si avvicina con Aradori per un attimo (82-79) ma dalla lunetta Bilan e Gentile chiudono i conti.

Il tabellino

Sassari: Bilan 16 Logan 9 Robinson 12 Kruslin 19 Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell, Bendzius 14 Gentile 5 Diop 10 All. Bucchi.

Fortitudo Bologna: Frazier 15 Manna ne, Aradori 18 Durham 4 Mingotti ne, Zedda ne, Benzing ne, Feldeine 10, Fantinelli ne, Charalampopoulos 15, Groselle 16 Borra 1 All. Martino.

