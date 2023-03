Le ultime due gare della stagione regolare sono contro le capolista della A1 femminile: domenica al Palaserradimigni contro la Virtus Bologna (alle 18) e nell'ultima giornata a Schio. Per chiudere al quarto posto la squadra sassarese deve vincerne una, o sperare che il Geas di Sesto San Giovanni ne perda una, a Ragusa, oppure in casa contro Venezia, terza forza del torneo.

Il tecnico Antonello Restivo commenta: «A prescindere dal fatto che arriviamo quarti o quinti abbiamo fatto un gran lavoro e un gran percorso e si è visto in campo. In corsa abbiamo aggiunto alla difesa e alla corsa, il gioco dentro anche con le piccole, le ragazze sono cresciute. Noi e il geas siamo riuscite a restare in scia di tre squadre che per budget e struttura sembravano destinate a fare un campionato a sé».

La Virtus Bologna ha una serie aperta di 14 vittorie consecutive e all'andata si è imposta agevolmente per 88-52. «La Virtus assomiglia molto al venezia che ha vinto lo scudetto. Giocare cotnro Cecilia Zandalasini è sempre bello. Noi proveremo a farlo, anche se non siamo al meglio perché Gustavsson ha avuto la febbre».

