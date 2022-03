Cercata e voluta, la vittoria arriva dopo un overtime: 91-89 sulla irriducibile Ragusa, dopo una gara bellissima. La Dinamo riprende la corsa verso il nono posto che garantisce la salvezza diretta. Il recupero delle quinta giornata rende giustizia alla crescita corale della squadra sassarese, che affronta il supplementare senza Lucas, leggermente infortunata dopo il tiro che vale il pareggio nei tempi regolamentari. Due doppie doppie: Shepard 33 punti e 23 rimbalzi, Skoric 10 punti e altrettanti rimbalzi.

La cronaca - Parte bene la Dinamo (le ragazze portano sul viso una piccola bandiera ucraina in segno di solidarietà) che col trio straniero si porta sul 10-2. Reagisce il Ragusa con la lunghissima ventenne egiziana Kuier: 12-11. Riprende tono la squadra sassarese, ma l'ingresso dell'americana Taylor (10 punti) che attacca bene il ferro dà slancio alle siciliane che si avvicinano e poi sorpassano nel secondo quarto: 30-36 al 14'. La partita è equilibrata e al riposo la Dinamo è avanti di un solo punto grazie al libero di Lucas per il tecnico alla panchina ospite: 43-42.

Nella terza frazione ritmi alti, gira bene palla il Ragusa e con due triple di Kuier più un canestro da sotto prova lo strappo: 49-59 al 26'. Shepard firma 5 punti per non far scappare il Ragusa che tenta ancora l'allungo, ma Lucas dall'arco la tiene vicino: 62-65 al 29'.

Ultimo quarto ancora intenso, con le difese che provano ad arginare le giocatrici più pericolose. Moroni con entrata in esitazione firma il +1 al 35', ma il Ragusa ha Kuier e Taylor per riportarsi avanti: 71-75 al 37'. Romeo in entrata segna il +6 per le siciliane a meno di due minuti dal termine. Shepard però ne segna 4 di fila e Lucas da quattro metri va per il pareggio, ma si fa male. Il Ragusa sbaglia la rimessa e Shepard ha l'ultimo tiro ma non segna. Supplementare.

L'equilibrio lo rompe Orazzo con tripla dall'angolo sinistro più libero per il fallo: 86-83 al 43'. Ragusa non si dà per vinta e sembra pareggiare con Romeo che però pesta la linea: 90-89 a 18 secondi dalla fine. Le siciliane hanno l'ultimo tiro ma finisce sul ferro dopo la buona difesa di casa.

I tabellini

Sassari: Orazzo 4, Dell'Olio 2, Moroni 11, Arioli ne, Patanè ne, Mitreva ne, Kaleva ne, Skoric 10, Shepard 33, Lucas 29, Pertile 2. All. Restivo.

Ragusa: Chessari Romeo 17, Kacerik 3, Tagliamento 9, Sammartino ne, Di Fine ne, Tumeo, Santucci 11, Taylor 25, Kuier 24. All. Recupido.

© Riproduzione riservata