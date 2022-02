Nuovo appuntamento casalingo per la squadra sassarese che alle 16 ospita la Reyer Venezia, terza forza della serie A1 femminile che in realtà è come fosse seconda, visto che è a -2 da Lucca con ben quattro gare in meno.

Venezia ha il morale a mille per il colpaccio a Mosca che è valso la qualificazione ai quarti di Eurocup, come sesta del gruppo A di Euroleague.

La partita d'andata fa tutto sommato poco testo: la formazione di Mazzon ottenne una vittoria straripante per 85-47 ma quella Dinamo non aveva né il centro americano Shepard né l'ala, il pronostico resta per Venezia, formazione costruita anche per competere in Europa, ma il coach Restivo si attende una reazione dalle sue giocatrici dopo la prova sotto le attese nei primi tre quarti contro il Sesto San Giovanni. Solo nell'ultima frazione le biancoblù hanno giocato come sanno e infatti hanno dimezzato un distacco che si era fatto pesante.

© Riproduzione riservata