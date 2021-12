Dopo il colpaccio al Taliercio contro Venezia, terza trasferta di fila, torna al PalaSerradimigni la squadra sassarese che domani ospita alle 18.30 Varese.

Snodo cruciale. Partita fondamentale per il fondo della classifica, anche se il tecnico Piero Bucchi non parla di scontro salvezza ma solo di gara importante “Domani ci aspetta gara impegnativa, contro Napoli che va bene Varese perso ai supplementari. Varese è molto atletica e ci vorranno tante energie, ci teniamo tanto e vogliamo fare un regalo al nostro pubblico prima di Natale”.

I protagonisti. L'ala Bendzius è rientrato dalla Lituania (lutto familiare) e si è allenato regolarmente, sono buone le possibilità di un recupero del play-guardia Stefano Gentile: “Lo stiamo valutando giorno per giorno, si è allenato mercoledì con la squadra, giovedì lo abbiamo tenuto a riposo per precauzione”.

Il tecnico Bucchi spiega perché ha allungato le rotazioni: “C'è bisogno di tutti e cerco di gratificare tutti. Per crescere abbiamo bisogno che ognuno dia qualcosa in più e anche chi è rimasto sa che deve fare qualcosa di diverso, come Burnell e Bendzius che a Venezia hanno preso insieme 18 rimbalzi”.

