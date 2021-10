Location inedita per la presentazione della gara di domenica al PalaSerradimigni (ore 18) contro Reggio Emilia. La conferenza stampa si è tenuta davanti allo stand della Dinamo allestito in piazza d'Italia in occasione dell'iniziativa “It's Open Night & Day” per la vaccinazione di chi ancora non si è protetto.

La sfida. Gara delicata quella di domenica, perché anche se è appena il terzo turno di campionato la squadra sassarese attraversa un momento difficile, come riconosce lo stesso coach Demis Cavina: “Arriviamo da due trasferte non positive. Non tanto per il risultato, contro due formazioni forti, quanto per la prestazione. Dopo i primi 5 minuti siamo diventati timorosi, abbiamo concesso troppo. Al gruppo chiedo continuità e sfacciataggine. Gli errori ci stanno in questo periodo di conoscenza e assestamento ma meglio sbagliare per irruenza che per scarsa fiducia o cali di concentrazione”.

Gli avversari. Reggio Emilia arriva a Sassari con due vittorie: 81-80 a Bologna contro la Fortitudo e 102-90 in casa contro Napoli. In Supercoppa ha sempre perso contro Venezia, ma giocandosela sino all'ultimo tiro o quasi.

Da sottolineare che a Reggio è rientrato (da Milano) il play Andrea Cinciarini, che sta girando a 8,5 assist.

