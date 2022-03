Impegno casalingo durissimo per la squadra sassarese che sabato al PalaSerradimigni ospita alle 20.30 il Lucca, vicecapolista della Serie A femminile insieme alla Virtus Bologna. All'andata le toscane si sono imposte 85-67 nonostante i 52 punti della coppia biancoblù Shepard-Lucas grazie a una difesa che ha fatto perdere a Sassari ben 24 pallone a fronte dei solo 8 recuperati.

Pronte alla sfida. Il tecnico Antonello Restivo premette: “Prima guardiamo in casa nostra e cerchiamo di recuperare tutti al massimo della condizione, abbiamo pagato le assenze nelle ultime partite di Jessica Shepard e Maggie Lucas oltre quella di Cinzia Arioli . Ci serve allenarci nel migliore dei modi per riuscire ad ovviare anche ad un calendario molto fitto”.

Le presenti. Essere al completo o quasi (Arioli starà ferma ancora) è indispensabile per contrastare un'avversaria con un organico solido. “Lucca è allenata molto bene, è una squadra che mi aspettavo a questi livelli, ha due buonissime americane sul perimetro ed è assolutamente attrezzata. Ha vinto con la Virtus Bologna, ha battuto Venezia, è pericolosissima, ci vorrà la miglior Dinamo per batterla in un campionato che è molto equilibrato".

