Prima della finale scudetto che vedrà affrontarsi la Briantea84 Cantù e l'Amicacci Giulianova, il basket in carrozzina celebra la Final 4 di Coppa Italia, trofeo “Antonio Maglio”. E' il PalaMura di Porto Torres a ospitare il prestigioso evento, anche se la squadra di casa non è riuscita a qualificarsi. In compenso la Sardegna sarà rappresentata dalla Dinamo Lab, fresca di conquista della finale di EuroCup 3.

Le semifinali si giocheranno venerdì: alle 16 scenderanno in campo Santo Stefano e Millenium Padova, mentre alle 18.30 si ripete la sfida che ha animato la semifinale scudetto, con la Dinamo Lab contro Cantù, che non solo è campione d'Italia in carica ma anche detentrice della Coppa Italia. Eppure la prima gara delle semifinali scudetto ha dimostrato che la squadra sassarese può provare a sorprendere i brianzoli. Non inganni il punteggio finale di 49-59 perché per 37 minuti è stata in vantaggio la formazione allenata da Massimo Bisin.

La finalina per il terzo posto si disputerà sabato alle 15.30, la finale che assegnerà il trofeo è in programma alle 18 con diretta su Rai Sport.

