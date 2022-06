Un grande atleta, un buonissimo difensore e anche pericoloso tiratore da tre punti: Jamal Jones è il primo volto nuovo della squadra 2022/23. Classe 1993, 203cm di altezza su un fisico snello ma molto esplosivo, l'americano è la nuova ala piccola che sostituisce Jason Burnell, diretto a Venezia.

Jones ha cambiato tre università chiudendo con l'ottima Texas A&M a 13,4 punti e 4 rimbalzi. In Europa la sua carriera è iniziata in Finlandia dove è stato capocannoniere con la maglia del Kobrat a oltre 21 punti per gara e 5,6 rimbalzi.

Nella stagione 2017/18 ha giocato a Verona in A2 dove aveva 14 punti e 4 rimbalzi. In Grecia ha indossato le maglie di Paok e Ionikos Nikaias. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Turchia col Bahçeşehir di Istanbul e qualche mese fa ha vinto la Europe Cup (14 punti col 39% nelle triple e 6,4 rimbalzi di media) battendo in finale Reggio Emilia.

Proprio le sue caratteristiche di atleta rapidissimo in grado di colpire sia da fuori sia in entrata (appena può schiaccia) sembrano farne un'ala adatta a giocare insieme al confermato Eimantas Bendzius.

