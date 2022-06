Sesto volto nuovo per la Dinamo femminile. Ha firmato Sara Toffolo, classe 2000, 180cm di altezza, alapivot che può dare una mano anche come centro non solo in difesa grazie al suo spirito agonistico e alla capacità di rendersi utile a rimbalzo. “Mi piace aiutare la squadra con quelle cose che magari non si vedono molto ma servono alle compagne – ha detto la neo giocatrice biancoblù- e mi piace andare a rimbalzo perché segnare dopo un rimbalzo offensivo dà energia e demoralizza le avversarie”.

Un rinforzo importante. Sara Toffolo arriva dal Moncalieri, dove il suo contributo è andato ben oltre le cifre di 6 punti e 5 rimbalzi. Basti citare la doppia doppia contro Broni da 17 punti e 12 rimbalzi nel secondo turno dei playout salvezza. E del resto, già in A2 da juniores viaggiava spesso in doppia doppia a Marghera e San Martino di Lupari. Ha fatto parte di tutte le rappresentative nazionali giovanili e con l'Under 20 ha vinto la medaglia d’oro agli europei di Klatovy, battendo la Francia in semifinale e la Russia in finale. La lunga spiega perché è arrivata alla Dinamo: “Scelta semplice quella di Sassari, quando le ho affrontate mi è piaciuta perché le giocatrici mettono la grinta e il cuore, e ho pensato che avrei voluto vivere la stessa emozione”.

