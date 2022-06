Un cambio di lusso, una giocatrice che partendo dalla panchina può incidere sul match. La squadra sassarese ha messo sotto contratto la guardia-ala romana Giulia Ciavarella, classe 1997, 183 cm di altezza.

Ciavarella ha giocato nella stagione appena conclusa con la Virtus Bologna: 3,5 punti in 9' di utilizzo medio, ma due campionati fa col San Martino di Lupari girava a 8,2 punti in 27' spesi sul parquet.

L'esterna romana ha iniziato la carriera da professionista a Viterbo in A2 e ha vinto anche lo Scudetto under 20 con la maglia di Battipaglia. Da Campobasso (A2) a San Martino di Lupari (A1) per due campionati e quindi l'approdo a Bologna.

In nazionale. Giulia Ciavarella ha indossato tutte le maglie delle nazionali giovanili sino all’Europeo under 20 nel 2017, dove ha avuto quasi 11 punti di media e un career high di 26 punti contro la Lettonia. Pilastro della Nazionale 3x3 ha conquistato l'oro ai mondiali di Manila, strappando il pass anche per le Olimpiadi Tokyo e guadagnandosi anche la chiamata nella Nazionale senior.

