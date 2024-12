Per 35 minuti è una Dinamo Women super, poi si blocca davanti alla zona delle spagnole e vince "soltanto" 60-54. Un successo risicato considerato il +18, ma che lascia comunque la squadra sassarese in vantaggio per il match di ritorno e il superamento dei playoff di Eurocup femminile.

Se nel primo quarto regna l’equilibrio con Holesinska a rispondere ai canestri di Carangelo (13-13 all’8’), nel secondo quarto pian piano Sassari riesce a staccarsi, ribattendo con altrettanta aggressività e durezza in difesa e trovando in Taylor (11 punti al riposo) la trascinatrice: 37-26 a metà partita.

Nei primi 4 minuti della terza frazione Sassari non segna, ma difende duro e subisce solo 6 punti. Poi Taylor sblocca l’attacco e la squadra di casa sciorina un bel basket per chiudere l’ultimo parziale a +13, 50-37. Nell’ultimo quarto Carangelo sale in cattedra, entrate e triple per il +18 al 35’, come esattamente sono i 18 punti a referto. Il Jairis usa la zona e riesce a far inceppare l’attacco di casa che non segna più. E così da +18 il vantaggio scende a +6.

