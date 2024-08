La Dinamo Women si prepara a mettere la quinta. Quella che si aprirà il 28 settembre sarà il quinto campionato nella A1 femminile. Un risultato notevole se si pensa alla crisi che investe il basket rosa e ha portato a tre forfeit 8Virtus Bologna, Ragusa e Roma) che hanno ridotto soltanto a 11 le squadre. Dopo le italiane iniziano ad arrivare anche le giocatrici straniere che si sottoporranno alle visite mediche. Lunedì inizierà a Sassari la prima parte della preparazione.

Il confermato coach Antonello Restivo spiega cosa è cambiato nel roster: “Vedremo la quinta Dinamo con un assetto cestistico diverso. Ho deciso di avere e chiedere più profondità rispetto a quello che avevamo gli altri anni da parte delle lunghe, loro ci potranno aiutare molto per aprire di più gli spazi e allargare maggiormente il campo. Tutte le guardie che abbiamo preso hanno grandissima qualità nelle mani e questo gli permetterà di creare dei vantaggi per sé stesse e per le compagne, questo sarà una chiave in più perchè l’obiettivo sarà attaccare sin dal primo secondo ogni singolo vantaggio e come sempre alzare i ritmi e i possessi".

Il tecnico della formazione sassarese aggiunge: "Da un punto di vista psicologico per me è molto importante avere il giusto mix di giocatrici vincenti e con la cattiveria agonistica dentro e la voglia di vincere ogni sfida e giocatrici che vengono da anni in cui hanno avuto delle difficoltà e quindi grazie allo spirito che riusciremo a creare dobbiamo enfatizzare l’entusiasmo e sicuramente avranno un pronto riscatto e faranno un’annata memorabile, questa è la giusta situazione che si deve creare.”

