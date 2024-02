Un'altra sconfitta, dopo un'altra grande prova, almeno per 30 minuti. A Schio le campionesse d'Italia si impongono sulla Dinamo 76-62. Per la squadra sassarese è la settima sconfitta di fila in un campionato di serie A femminile dove ha finora raccolto poco rispetto alla qualità del gioco espresso.

Le biancoblù allenate da Restivo hanno avuto un grande approccio al match:+9 al 6', 5-14. Le padrone di casa hanno risposto con un break e il sorpasso (20-17) ma un'eccellente Joens ha consentito alla Dinamo di andare al riposo avanti di 6 lunghezze, 27-33.

Nel terzo quarto la scatenata Carangelo ha portato anche a +9 il distacco (20-38 al 13') ma Schio ha risposto con intensità da Eurolega e con un parziale di 12-0 si è portata avanti: 48-45.

Nell'ultima frazione la forza fisica e la lunghezza del roster vicentino hanno permesso di dare lo strappo definitio alla partita.

Per la Dinamo 19 punti di Joens, 12 di Carangelo, 10 a testa di Hollingshead (anche 10 rimbalzi) e Kaczmarczyk, e 9 per Raca.

