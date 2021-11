Niente prova d'appello, l'avventura di Anthony Clemmons a Sassari si è conclusa lunedì col match di Champions contro il Ludwigsburg, che l'americano ha guardato dalla panchina. La Dinamo ha emesso un comunicato dove annuncia “la rescissione consensuale del contratto con l'atleta Anthony Clemmons. Ad Anthony il ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi e l'augurio da parte della società per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.

I motivi. Che il rapporto tra il coach Demis Cavina e il play-guardia fosse ormai compromesso si era capito. Evidentemente era irrecuperabile. Da una parte l'americano ormai ai margini del gruppo, dall'altra società e staff tecnico che si sono resi conto come alla squadra serva un play vero, non una combo-guard discreta sul piano realizzativo (11 punti di media tra campionato e Champions) ma non in grado di gestire i ritmi della squadra.

Si libera quindi una casella da straniero e così il gm Federico Pasquini sonda il mercato alla ricerca di un sostituto.

