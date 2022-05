Il travolgente successo sulla capolista Virtus Bologna per 108-73 ha caricato la squadra sassarese che domani chiude la stagione regolare a Varese, contro una formazione ormai tagliata fuori dai playoff.

La situazione per la griglia playoff è semplice: Sassari è sesta e quindi affronta Brescia se perde o in caso di arrivo a due o a tre con Tortona, perché è 0-2 coi piemontesi; per il quinto posto (quarti scudetto contro Venezia) occorre il colpaccio a Varese e la sconfitta di Tortona a Brindisi, formazione ormai fuori dai playoff: per il quarto posto (sempre contro Venezia ma col fattore campo) occorre che perdano sia Tortona sia la Reyer che ospita una Milano dimezzata dagli infortuni.

Varese ha perso slancio negli ultimi due mesi: solo una vittoria nei quattro confronti casalinghi, per di più contro la Fortitudo Bologna. Il tecnico Piero Bucchi presenta così il match”: Contro Varese dobbiamo continuare con l'atteggiamento mostrato con la Virtus Bologna. È una gara fuori casa contro una squadra che gioca bene, atipica perché ha i lunghi che tirano da tre, tatticamente complicata, la affronteremo con molta attenzione”.

