Un'altra sfida europea per la squadra sassarese che lasciata Oristano ora fa rotta verso il capoluogo per l'ormai classico “City of Cagliari”, il torneo organizzato dalla Fip regionale, giunto alla XII edizione. Sabato e domenica si affrontano quattro squadre. La Dinamo affronta al PalaPirastu (ore 20.30) il Panathinaikos Atene, leggendaria squadra greca che è vicino alla quarta stella (39 titoli nazionali più 20 coppe di Grecia) e che ha vinto 6 volte l'Eurolega, l'ultima nel 2011.

Da capire se il tecnico Bucchi può recuperare il play Robinson e l'ala Jones, lasciati a riposo perché acciaccati nel quadrangolare di Oristano.

Nella squadra greca sicuramente assenti i due nazionali Papagiannis e Grigonis, in dubbio Samodouriov per problemi a una gamba.

Alle 18 scendono in campo Milano e Varese, sfida storica del basket italiano. I campioni d'Italia saranno senza i sei nazionali impegnati negli Europei: Datome, Biligha, Tonut, Baldasso, Melli e Ricci.

Nel torneo di Cagliari dell'anno scorso la Dinamo guidata da Cavina sconfisse in semifinale il Monaco di Germania in una gara vinta al fotofinish 86-85 con due liberi di Burnell (top scorer Clemmons con 19 punti) e perse poi in finale contro gli spagnoli del Baskonia per 84-72.

© Riproduzione riservata