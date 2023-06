Dopo il successo nella Final Four dello scorso weekend, che è valsa la promozione in Serie D, la Demones Ozieri si laurea anche campione regionale del torneo di Promozione. Superato, nella finale in campo neutro giocata a Terralba, il Basket Iglesias con il punteggio di 70-53.

La partita. L’avvio è tutto del quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni che chiude il primo quarto sul +7 (18-11). Nella seconda frazione gli iglesienti rosicchiano qualche punto, grazie in particolare alla buona vena di Marco Cipollina, e vanno al riposo sotto di 3 punti (32-29). Al rientro dal riposo lungo la Demones fa il break che, alla fine, si rivelerà decisivo, trascinata da Pisu, Serra e dalla bomba di Biosa. Il parziale si chiude sul 52-37. Nell’ultimo quarto i ragazzi allenati da Paolo Massidda ci provano, ma gli ozieresi non mollano e portano a casa la vittoria. Miglior realizzatore della partita è Pisu, della Demones, con 33 punti.

La vittoria. Con questo successo, la Demones ottiene il titolo regionale della categoria. Alla finale di Terralba hanno preso parte le due formazioni vincitrici dei due gironi regionali di categoria. In vista della prossima stagione, dunque, sia Demones Ozieri che Basket Iglesias acquisiscono il diritto a partecipare al campionato regionale di Serie D.

Demones Ozieri – Basket Iglesias 70-53

Demones: Cordedda 4, Ghisaura, Fiori, Aisoni, Manus 2, Polo 8, Longu 8, Pisu 33, Biosa 6, Casu, Pinna, Serra G. 9. All. Cadoni.

Iglesias: Tocco, Figus, Trincas 10, Cipollina Marco 13, Malasauskas 6, Pitzalis 4, Cipollina Mattia 5, Caredda 2, Pittau 5, Caccia 2, Aralossi 6. All. Massidda.

Parziali: 18-11; 32-29; 52-37.

Arbitri: Davide Frau e Massimo Zara.

