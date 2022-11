Segni di ripresa per la Cos, ora al quartultimo posto nel gione G della Serie D. Dopo una partenza difficile la squadra di Francesco Loi inizia a raccogliere i primi frutti. “Il nostro obiettivo”, esordisce Loi, “è quello di salvarci mandando avanti il nuovo progetto. Sono contento per quello che si sta costruendo. Tanti sacrifici per tenere la categoria. Bisogna combattere gara dopo gara. Sarà durissima per tutti. Non esistono partite semplici”.

Nelle ultime tre partite interne la Cos ha conquistato sette punti, realizzando undici reti e subendone tre. “La crescita è evidente. Pian piano stiamo trovando una condizione accettabile. Cerchiamo di risalire la classifica. Siamo partiti un po’ in ritardo essendo cambiate tante cose. Il campo e la rosa in particolare. Ci vuole tempo e questo è fisiologico. Bisogna trovare equilibri e condizione. Inoltre è un campionato molto difficile, livellato verso l’alto con sette formazioni campane e altrettante laziali di ottimo livello”.

La Costa Orientale è terzultima con dieci punti. “La classifica è da tenere sotto controllo. E’ realistica e rispecchia ciò che ciascuna squadra ha fatto finora. Ad oggi siamo in zona retrocessione”.

Gialloblù ce hanno trovato la via del gol (secondo miglior attacco) e stanno anche subendo meno reti. “Ora riusciamo a concretizzare. Siamo più cinici. La difesa, a livello di reti subite, è una delle peggiori ma nell’ultimo mese il trend è certamente cambiato in positivo. Ora dobbiamo restare umili, lavorare a testa bassa perché le difficoltà sono tante. Bisogna cercare di fare risultato su qualsiasi campo. Dobbiamo recuperare il gap dal sestultimo posto”.

Nel prossimo impegno il derby contro l’Ilvamaddalena. “E’ una delle compagini più in forma del campionato. Ha fatto grandi prestazioni e i risultati sono ampiamente meritati”. Il tecnico Aldo Gardini stima tanto Loi. “Altrettanta stima da parte mia. E’ un allenatore preparato con valori umani importanti e con queste persone non puoi che andarci d’accordo a prescindere dal risultato sul campo. Senza grandi proclami l’Ilva sta facendo benissimo essendo anche una matricola. Tanti fatti, la cosa che conta, e poche chiacchiere”. Tra le fila dei gialloblù dovrebbe rientrare il bomber Mancosu. Sarà assente Mattia Floris, squalificato.

