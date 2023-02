Momento delicato per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G). La sconfitta di domenica scorsa, contro il Portici, la terza consecutiva, ha fatto scivolare i gialloblù in ultima posizione. In questa stagione la squadra ogliastrina-sarrabese non aveva mai perso tre partite di fila. E in questi 270’ non ha realizzato neanche una rete.

Per fortuna della Cos la classifica è cortissima. La salvezza diretta è ad appena tre punti. Bisogna però fare risultato. A partire da domenica prossima.

A Tertenia, Mancosu e compagni ospiteranno l’Angri, formazione che ha due punti in più. Uno scontro diretto delicatissimo. Campani che sono reduci da quattro pareggi consecutivi e non vincono dal 13 novembre 2022 (0-2 contro l’Atletico Uri).

