Con un gol a dieci minuti dal termine, l’Ischia batte la Costa Orientale Sarda nell’anticipo della 20esima giornata. Una partita abbastanza equilibrata. Nel primo tempo, la squadra di Francesco Loi si è resa pericolosa con Demontis e Mattia Floris. I padroni di casa con Di Meglio e Ballirano.

In avvio di ripresa, gialloblù vicinissimi al vantaggio al 3’ con una conclusione al volo di Piredda, Vivace salva in angolo. Al 14’ occasione per Zinzula, ancora Vivace respinge. Al 23’ traversa di Baldassi. Al 35’ la rete dei campani: angolo di Baldassi, Florio da due passi insacca di testa.

La Cos resta a 34 punti e potrebbe essere sorpassata dalla Romana che riceve la Boreale. L’Ischia sale a quota 30.

Alle 14, a Sennori, il Latte Dolce affronta la capolista Cavese e alle 14.30 derby Uri-Budoni.

© Riproduzione riservata