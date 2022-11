Dopo la buona prova contro la Palmese che però non ha fruttato punti, la Costa Orientale Sarda cerca riscatto in Coppa Italia.

Domani (ore 15) allo stadio “Biagio Pirina” gli uomini di Francesco Loi affrontano l’Arzachena.

"Domenica scorsa abbiamo disputato una grande partita”, dice Loi.

"Nel primo tempo siamo stati praticamente perfetti. Peccato per la sbavatura nel finale che ha permesso ai campani di passare in vantaggio. Poi è difficile recuperare. I ragazzi hanno interpretato bene la gara. L’approccio è stato quello giusto. Bene intensità e gioco. Siamo in continua crescita e questo mi fa ben sperare. Sono convinto che i risultati arriveranno”.

Dopo la gara di Coppa, i gialloblù affronteranno a Tertenia il Nola.

