L’Olbia batte in rimonta il Terracina e vede la luce. Il 2-1 maturato ieri al “Nespoli”, al termine dello scontro diretto della 14esima giornata di Serie D, catapulta i bianchi a -4 dalla zona salvezza.

I 3 punti strappati alla formazione laziale, a segno prima dell’intervallo con Dorato, grazie alle reti realizzate della ripresa da De Grazia e Furtado – entrambi alla terza marcatura in campionato – valgono quota 13 in classifica e il doppio sorpasso ai danni del Terracina e dell’Atletico Uri. Un balzo in avanti favorito dalla continuità in termini di risultati iniziata col successo esterno sul Savoia, a cui hanno fatto seguito il pareggio interno con la Costa Orientale Sarda, la vittoria in trasferta contro la Cynthialbalonga e, infine, quella col Terracina. Non un dettaglio che le ultime tre gare fossero scontri diretti. E contro la Sarnese formato playoff nell’anticipo di sabato, che si giocherà alle 14, si va a caccia del quinto risultato utile consecutivo.

Piuttosto, Zé Maria è soddisfatto a metà. Intervenuto ieri nel post partita, l’allenatore dell’Olbia si è detto “contento per il risultato, meno per il gioco”. Aggiungendo: “La vittoria in casa mancava da marzo, ma non dobbiamo avere paura di giocare davanti ai nostri tifosi”. Tre dei ultimi quattro risultati i bianchi li hanno maturati con l’ex Inter in panchina, e ci sta che la squadra non abbia ancora assimilato il credo calcistico del tecnico brasiliano, arrivato solo il 13 novembre. Ma intanto l’Olbia è in serie positiva da quattro giornate. Non un dettaglio. E può solo migliorare. A maggior ragione se dal mercato, che riapre oggi, arriveranno i giusti rinforzi.

