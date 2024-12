Dopo 8 vittorie consecutive si ferma la corsa della Confelici Carni Cagliari, sconfitta dal Nuovo Basket Aquilano nella quinta giornata di ritorno della Serie B Interregionale (75-69 il verdetto del PalaAngeli). Ai granata non sono bastate le 8 triple (su 18 tentativi) dell'argentino Giordano, autore del massimo stagionale con 33 punti. Con 40 minuti di difesa a zona fronte pari, gli abruzzesi sono riusciti a mandare fuori giri l'attacco granata, costringendolo molto spesso a soluzioni macchinose.

Il terzo ko stagionale costa l'aggancio al primo posto da parte della Carver Cinecittà, a sua volta vittoriosa contro Vasto. Villani e compagni, però, potranno riprendersi la posizione già mercoledì, in caso di affermazione nel recupero di Viterbo contro la Stella Azzurra.

La gara. Le cose si mettono subito in salita per l'Esperia: L'Aquila difende a zona (fronte pari) fin dal primo possesso della partita e i granata faticano a trovare soluzioni offensive. Gli abruzzesi allungano subito (11-4), poi però Giordano arriva in soccorso dei compagni, e con tre "bombe" tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto. Il punto a punto non dura tanto, perché l'asse Vigori-Cecchi regala un nuovo break ai padroni di casa, ricucito con Cabriolu prima della pausa lunga (35-33).

Nel secondo tempo la sfida non cambia: L'Aquila conduce, la Confelici annaspa contro la zona ma resta sempre in linea di galleggiamento (-7 al 30' sul 49-42). Nel finale la fuga aquilana prende maggior consistenza grazie agli uno contro uno di Tuccella, autore del +11. A riaccendere la scintilla, dall'altra parte, ci pensa il solito Giordano, che segna a raffica dall'arco e accorcia il gap. Ormai, però, è troppo tardi: nel finale gli abruzzesi trovano i punti della certezza, mentre l'Esperia deve alzare bandiera bianca.

L’Aquila-Esperia 75-69

Nuovo Basket Aquilano: Bologna ne, Compagnoni, Spasojevic 14, M. Nardecchia ne, Bentivoglio ne, N. Nardecchia 6, Vigori 18, Tuccella 19, Cecchi 14, Ferretti 4. Allenatore Barilla

Confelici Carni Cagliari: Manca, Cabriolu 8, D’Elia ne, Giordano 33, Villani ne, Thiam 6, Picciau 7, Locci 2, Maresca 8, Corsi ne, Pili, Sanna 5. Allenatore Manca

Parziali: 23-18; 35-33; 49-42

