Regina della stagione, la squadra di basket Cmb Porto Torres conquista la Serie D del campionato regionale nella finale disputata contro la New Basket Ploaghe al Palazzetto dello Sport Alberto Mura. Una vittoria sudata dopo aver superato in semifinale il Masters Sassari.

Per 40 minuti gli atleti della squadra turritana hanno mostrato grinta e tecnica, scendendo in campo con la consapevolezza di giocarsi il tutto per tutto fino all’ultimo respiro. Il tanto sperato traguardo della promozione è arrivato domenica sera, nella sfida in casa, una spinta in avanti per vincere, per raggiungere quel risultato dopo una stagione in salita, con avversari indomabili e tecnicamente forti.

La Cmb Porto Torres, nata nel 1996, può vantare in questi quasi trent’anni di vita e di contributo alla crescita dello sport cittadino, oltre cento iscritti nel solo settore minibasket, maschile e femminile, che consente la partecipazione ai campionati giovanili e ai campionati regionali di divisione regionale 2.

