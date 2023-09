Nel “batti e corri” è tempo di playoff e playout. Mentre nella A di baseball un Cagliari già salvo e in lotta per il primato nel girone osserverà un turno di riposo, la Catalana Alghero sarà di scena davanti al proprio pubblico, sul diamante di Maria Pia, nei primi due match dei playoff per la promozione in A. I biancoblù si misureranno con la Dynos Verona alle 15 di domani e alle 10 di domenica, poi la serie, al meglio delle cinque, si sposterà in Veneto, dove il prossimo weekend si giocheranno i match decisivi.

Stesso discorso per il Nuoro, che scenderà in campo nei playout per cercare di tenersi stretta la A2 di softball. Domenica, a partire dalle 10, le barbaricine, penultime nel girone A, affronteranno il fanalino di coda del girone B, le Nuove Pantere Lucca sul campo di Capannori. Dopo i primi due match in Toscana, la serie proseguirà al “Francesco Sanna” nel fine settimana successiva.

La Supramonte tenterà di conquistare la A2 di softball, ma partendo dai playoff della B. Domenica le orgolesi saranno impegnate ad Anzio nel concentramento con Fiorentina e Castiglione 2000: la vincente conquisterà la bramata promozione. A Iglesias, alle 12.30 di domenica, si giocherà invece il playoff della C di baseball, con i gialloblù della Shardana pronti a sfidare i Phoenix Grosseto.

