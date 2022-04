Il 40-34 impresso a caratteri cubitali sul tabellone del PalaCus a fine primo tempo aveva fatto pensare che l’impresa di battere la vicecapolista Spezzina non fosse poi così impossibile. Nella ripresa, però, le liguri hanno messo le cose in chiaro e i 9 punti segnati e i 44 subiti dal Cus Cagliari negli ultimi due quarti raccontano un secondo tempo da incubo per le universitarie, finito con un pesante 49-78. Stavolta la solita difesa rossoblù non è riuscita a contenere l'armata di La Spezia fino in fondo e l'attacco si è spento dopo 20'.

La 23ª giornata dell’A2 femminile di basket, partita male da ieri col rinvio di Techfind Selargius-Civitanova Marche per delle positività nella squadra marchigiana, è proseguita peggio nella giornata di oggi, con la netta sconfitta delle universitarie. Le cussine, dopo un avvio equilibrato - 18-18 il primo quarto nonostante un paio di fughe tentate dalle ospiti -, avevano provato a cambiare marcia nella seconda frazione, trascinate dal trio Caldaro-Striulli-Prosperi. Dopo l’illusorio 40-34 del giro di boa, Colognesi ha guidato la rimonta delle liguri, capaci di siglare un parziale di 0-10 in 5’ (40-44) e di allungare fino al 44-52 del 30’. Negli ultimi 10’ la musica non è cambiata e l’ex Virtus Zolfanelli ha contributo a scavare maggiormente il solco mettendo a referto anche due bombe.

Il Cus Cagliari resta a quota 20 punti, la Techfind San Salvatore ferma a 18.

Il tabellino:

Cus Cagliari 49

Cestistica Spezzina 78

(18-18; 22-16; 4-18; 5-26)

Cus Cagliari: Puggioni 3, Striulli 9, Caldaro 7, Cecili 8, Gagliano 5, Aymerich ne, Martis ne, Saias 4, Madeddu 2, Prosperi 9, Ljubenovic 2, Piludu ne. Allenatore Federico Xaxa.

Cestistica Spezzina: Colognesi 17, Serpellini 3, Castellani 10, N’Guessan 16, Guzzoni 6, Templari ne, Zolfanelli 16, Pini 8, Guerrieri ne, Amadei 2.

