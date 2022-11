Reduce dal successo roboante sul Città di Selargius, la Baunese dà continuità al momento positivo battendo 3-0 la Castor nel suo campo. Così la squadra nerazzurra, trascinata dai gol di Pintus, Nieddu e Vincis, balza in vetta per una notte. Gara equilibrata nei primi 45 minuti, poi in apertura di ripresa la Baunese di Tore Mereu trova il vantaggio con il baby Pintus. Gli ospiti capiscono che è il momento di mordere la preda e si scatenano: in 120 secondi segnano Nieddu (404 gol in carriera) e Vincis, entrambi ex Tortolì. La partita finisce qui, con la Castor che s’inchina alla corazzata: i nerazzurri, acclamati da numerosi tifosi arrivati a Tortolì, si candidano a recitare un ruolo da protagonista nel girone A di Prima categoria.

© Riproduzione riservata