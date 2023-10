L’undicesimo Rally Terra Sarda si è chiuso con la vittoria del gallese Osian Pryce, che navigato dal belga Stephane Prevot (Hyundai i20, in 44’57”) si è aggiudicato anche la vittoria nel Ter Series. Secondi Rudy Andriolo e Manuel Menegon (Skoda Fabia R5 Evo, a 47”9), che hanno preceduto Vittorio Musselli e Claudio Mele (Ford Fiesta Wrc Plus, a 1’09”3), equipaggio di casa e primi dei sardi. Out per guasto meccanico dopo l’ottava speciale, mentre era in seconda posizione, il pavese Scattolon.

In quarta posizione, invece, i danesi Vallentin-Egholm (Hyundai i20, 1’18”7), mentre a chiudere la top5 della gara organizzata dalla Porto Cervo Racing sono stati proprio i portacolori smeraldini Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia R5 Evo, a 1’57”2), che hanno fatto bottino pieno nella Coppa Rally di Zona, che per l’occasione aveva coefficiente maggiorato a 1,5.

Sesta piazza per il greco Ieremiadis, in coppia col navigatore campione italiano Pietro Ometto (Skoda Fabia R5 Evo, a 2’30”2), ottima settima posizione per l’equipaggio smeraldino Cocco-Deiana (Skoda Fabia R5, a 3’11”3), seguito dai corsi Baltolu-Pes (Renault Clio a 3’23”9), primi tra le “due ruote motrici” dopo una gara da incorniciare. SoddisfaIone anche per i gialloblù di Autoservice Sport, Brigaglia-Frau (Skoda Fabia R5, a 3’24”5), noni assoluti davanti allo svizzero Mella, navigato da D’Agostino (Skoda Fabia R5 Evo a 3’30”2).

Nello Storico, vittoria assoluta e di 4º Raggruppamento di Gabriele Rossi e Fabrizio Handel (Ford Sierra Rs Cosworth, in 45’58”), sul podio con Pietro Pes e Nicola Romano (Peugeot 309 Gti) e Marc e Stephanie Laboisse (Porsche 911 Sc), primi nel 3º Raggruppamento.

© Riproduzione riservata