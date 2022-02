Arrivato in Sardegna nel 2009 come coach della Nuoro Softball, in A1, dopo due anni ne è diventato manager, vincendo una Coppa Italia nel 2011 e arrivando secondo in Europa, nella Coppa delle Coppe, nel 2012. Dopo i sette anni nel capoluogo barbaricino, Kleyvert Rodriguez Cueto è passato al Cagliari Baseball del manager Walter Angioi, dove ha giocato come lanciatore e interno ed è stato pitching coach, allenatore dei lanciatori, fino al 2019, militando in A2 e in B.

Nel 2020 è arrivata la chiamata della Supramonte Orgosolo, A2 di softball. Rodriguez è diventato prima coach, al fianco del manager Benito Francia Ventura, poi numero uno, nella stagione 2021, chiusa con un’ottima salvezza ottenuta a cinque settimane dalla fine della stagione regolare dopo aver sfiorato a lungo il sogno playoff.

Nuovi progetti. Lo scorso autunno, però, la collaborazione con la Supramonte si è interrotta e adesso Kleyvert, per tutti “Kley”, si sta focalizzando su una serie di progetti altrettanto importanti. Tra questa spicca la collaborazione con l’Accademia Regionale della Fibs, avviata lo scorso autunno e diretta dal presidente del Comitato Regionale, Lucio Silvetti. L’obiettivo dell’Accademia Regionale è innalzare il livello tecnico dei giovani giocatori sardi. Grazie alle selezioni, sono stati individuati 16 prospetti, appartenenti alle società Cagliari Baseball, Cubasard Quartu, Shardana Iglesias e Black Sheep Sassari. Dall’ottobre scorso, il gruppo si allena il sabato a Riu Saliu (Monserrato) e la domenica a Iglesias, seguendo un programma di due weekend di lavoro e uno di pausa. Oltre a Rodriguez, lo staff tecnico del presidente Silvetti è composto da Walter Angioi per la fase offensiva, Roberto Greaves per quella difensiva e Antonio Filosa per la preparazione atletica. “L’Accademia Regionale è un progetto ambizioso che stiamo portando avanti con molto impegno. Tra due settimane ci fermeremo per lasciare spazio ai campionati, che i ragazzi giocheranno con le società di appartenenza, e a settembre ripartiremo”, commenta Kleyvert Rodriguez Cueto, che nel frattempo mette la propria professionalità a disposizione di diverse realtà isolane. “Collaboro con il Metropolitan Cagliari, la Shardana Iglesias e il Cubasard Quartu e svolgo anche i progetti di promozione del baseball e del softball nelle scuole del Cagliaritano e dell’Oristanese”.

Ancora in campo. Per Kley, però, non è ancora giunto il momento di appendere le scarpette al chiodo. Dopo Cagliari e una fugace parentesi alla Catalana Alghero, tocca al Quartu. “Quest’anno giocherò a baseball in C. Mi era stato proposto di tornare in A1 col Cagliari ma ho preferito optare per un campionato regionale, giocherò col Cubasard, dove farò da riferimento per una squadra molto giovane, proprio come capitò a Cagliari nel 2015”, ha raccontato. Tanti impegni, ma il cuore resta sempre a Nuoro, dove Rodriguez si è sposato nel 2012 con una ragazza sarda e ha messo su famiglia.

