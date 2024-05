La stagione d’esordio del pilota cagliaritano Giorgio Basoli nella classe regina del Karting, la Kz2, continua nel migliore dei modi.

Il 16enne, dopo aver vinto il secondo round della Coppa Italia Zona 9 disputato a Sestu, ha preso parte a due importanti appuntamenti in Penisola, centrando anche un prezioso terzo posto Under 18 nella seconda prova del Campionato Italiano Aci Sport disputata al Kartodromo La Conca di Muro Leccese.

In Puglia, Basoli ha completato la qualifica in ventesima posizione, dopo aver faticato un po’ ad adattarsi alle gomme, ma nelle manche di qualificazione ha mostrato segnali incoraggianti, riuscendo a risalire fino alla decima posizione prima di perdere posizioni a causa di qualche contatto e qualche errore di troppo.

Nella Finale 1, partito 19esimo, ha chiuso in 16esima, diventata 17esima per una penalità. Il momento della svolta è arrivato nella Finale 2 quando, grazie a un nuovo setup, ha trovato il giusto feeling che gli ha permesso di portarsi dal 17esimo al quinto posto e di lottare con i plurititolati piloti di vertice. Dopo aver siglato anche il giro più veloce, il giovane cagliaritano ha però commesso un errore che lo ha fatto scivolare all’ottavo posto assoluto, posizione che gli ha garantito comunque di salire sul terzo gradino del podio U18.



Nel secondo round della Wsk Cup, disputata in precedenza sempre a La Conca, Giorgio Basoli aveva sfruttato le libere per conoscere la pista e ottimizzare il setup del kart sia sull’umido sia sul bagnato, condizione ottimale per il driver cagliaritano. Concluse le qualifiche un po’ sottotono, aveva avviato una convincente rimonta nella Finale 1, dal 17esimo al decimo posto, ma la lotta con piloti più esperti e titolati si è interrotta a quattro giri dalla fine, quando la perdita delle viti di fissaggio dell’assale posteriore lo hanno rallentato e fatto scivolare fino al 20esimo posto. Noie meccaniche che si sono ripetute nella seconda finale, quando a costringerlo al ritiro, dopo appena due giri, era stato il bloccaggio della frizione.



«Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, sono stato molto veloce sia nel Wsk che nella prova del Campionato Italiano. Sono consapevole di dover lavorare tanto, soprattutto sulla gestione gara, in quanto gli avversari sono i migliori piloti a livello europeo», ha sottolineato Basoli. «Un grande ringraziamento a Luca Giacchetto, patron della Jesolo-Technology-Kart, per il pacchetto telai/motori messo a disposizione e per il lavoro svolto su strategie e setup telaio/motori che ci permette di competere per la Top 10. Daremo il massimo per confermare la nostra prestazione nella prossima tappa che si terrà da venerdì 21 a domenica 23 giugno presso il circuito di Val Vibrata».

